اكتشاف نقش نادر باللغة الكنعانية يعود لـ3700 عام في إسرائيل

اكتشف الباحثون الإسرائيليون، نقشا عمره 3700 عام على مشط صغير (فلاية شعر) من العاج في إسرائيل.

وقالت الجامعة العبرية في القدس اليوم الأربعاء، إنها أقدم جملة مكتوبة باللغة الكنعانية معروفة حتى اليوم.

ويقول النقش الذي يرجع إلى عام 1700 قبل الميلاد: "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

ووصف يوسيف جارفينكل وهو عالم آثار من الجامعة العبرية شارك في عمليات التنقيب الاكتشاف بأنه "حدث مهم في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة.. إن النقش دليل مباشر على استخدام الأبجدية في الحياة اليومية" آنذاك.

وقالت الجامعة إن المشط الصغير الذي كان يستخدم مع المصابين بالقمل، يبلغ حجمه 5ر3 في 5ر2 سنتيمتر، وعثر عليه بالفعل في 2017. غير أنه جرى اكتشاف النقش العام الجاري خلال المعالجة اللاحقة.

وقال الباحثون إنه جرى اكتشاف كلمات فردية باللغة الكنعانية في إسرائيل من قبل، ولكن لم تكن أبدا جملة كاملة ذات معنى.