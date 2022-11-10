بايدن يحتفي بالمكاسب التي حققها الديمقراطيون بعد «فوز جمهوري متوقع»

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن نتائج انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، محتفيا بالمكاسب التي حققها الديمقراطيون بعد فوز جمهوري متوقع.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي حول نتائج التجديد النصفي: "كان النقاد والصحافة يتوقعون موجة حمراء عملاقة - لكنها لم تحدث"، في إشارة إلى الفوز الذي كان متوقعا لمرشحي الحزب الجمهوري بالأغلبية في مقاعد الكونجرس.

وأضاف أن العديد من النتائج في السباقات الرئيسية لا تزال قيد التعداد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأعرب بايدن، عن سعادته بمشاركة واسعة للناخبين الشباب، الذين خرجوا بأعداد كبيرة لتعزيز الديمقراطيين والتقدميين في انتخابات التجديد النصفي في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بايدن، مرة أخرى التزامه بمكافحة تغير المناخ، وهو قلق أعرب عنه العديد من الديمقراطيين بشأن أي حزب سيسيطر على الكونجرس.

وقال بايدن فيما يتعلق بالقضية: "أنا مستعد للعمل مع زملائي الجمهوريين، وأن الشعب الأمريكي، يتوقع أن يكون الجمهوريون مستعدين للعمل معي أيضًا".