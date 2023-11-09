رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية.



وبحث رئيس الإمارات وأمير قطر في قصر الشاطئ في أبو ظبي خلال زيارة قصيرة للشيخ تميم استغرقت عدة ساعات اليوم الخميس، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



واستعرض رئيس الإمارات وأمير قطر، خلال اللقاء، سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعاتها نحو التنمية ومواصلة التقدم.



وتبادل الجانبان، خلال اللقاء وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان سلامتهم.



وشدد رئيس الإمارات وأمير قطر، على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.