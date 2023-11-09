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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تعتقل مواطنين خلال تفتيش منازل في الخليل

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 4:22 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 4:22 ص

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين خلال تفتيشها عددا من المنازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال رئيس المجلس البلدي محمد فطافطة لـ"وفا": "إن قوات الاحتلال اعتقلت عضوي المجلس البلدي ركاض عدلي الشلالفة، وراضي عبد الله المرقطن، أثناء قيامهما بتفقد مضخات المياه الخاصة بالبلدة بمنطقة الثغرة".

وأضافت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في ترقوميا، وسرقت مصاغا ذهبيا من منزل المواطن زياد أحمد جعافرة خلال تفتيشه، كما فتشت منزل المواطن محمد عبد الفتاح الفطافطة، وألحقت أضرارا جسيمة بمحتوياته من أثاث وغيره".

دخلت الحرب بغزة شهرها الثاني. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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