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رئيس وزراء بريطانيا يؤكد تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في يوم الهدنة


نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 9:04 ص

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء أنه سيجري تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن في يوم الهدنة- 11 نوفمبر- كما هو مقرر.

ورغم ذلك، أصر سوناك على وصف الحدث بأنه "مسيء"، وقال إنه يمكن استخدامه لإثارة الانقسامات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إعلان سوناك جاء في أعقاب اجتماع في داونينج ستريت مع مفوض شرطة العاصمة لندن مارك رولي بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقبل الاجتماع بساعات، قال سوناك للصحفيين إنه سيحمل رولي المسؤولية شخصيا إذا حدث أي اضطرابات في مسيرة يوم السبت.
وواجهت حكومة سوناك المحافظة انتقادات تتعلق بأن تصريحاتها تثير القلق العام بشأن المسيرة.

يشار إلى أن يوم الهدنة هو يوم احتفالي في بريطانيا، يصاف الحادي عشرمن نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكرى الهدنة بين الحلفاء وألمانيا القيصرية والتي أنهت الحرب العالمية الأولى بين الطرفين..


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