أفيخاي أدرعي: حماس ينطبق عليها مثل ضربني وبكى سبقني واشتكى

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: «إسرائيل تبذل جهودا حثيثة لتجنب استهداف المدنيين، ودائما أدعو المدنيين للنزوح جنوبا بالقطاع لحماية أنفسهم»، على حد ادعائه.

وأضاف خلال مداخلة له عبر تقنية «سكايب»، لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس: «بالفعل هناك صورا قاسية من غزة لكن المسئول عن هذه المآسي في غزة ليست إسرائيل وإنما يحيى السنوار القابع تحت سابع أرض في جحوره وأنفاقه»، مردفا: «قادة حماس في نعيم وشعبهم في الجحيم وعليهم تحمل المسئولية كاملة عن هذه المآسي الحقيقية بغزة».

وأبدى رفضه التام لتحميل دولة الاحتلال مسئولية ما يحدث في قطاع غزة من مجازر وعدوان غاشم، معقبا: «إسرائيل لم تختر الحرب ولا التخريب، من بدأ بالحرب هي حماس، وينطبق عليها المثل العربي الشهير ضربني وبكى سبقني واشتكى».

ولفت إلى «تنفيذ حماس، عدة أنواع من الإرهاب»، قائلا: «يحاولون التأثير والضغط على الرأي العام الإسرائيلي وصناع القرار، وذلك من خلال الترويج إلى مقتل عدد من المحتجزين في أثناء عمليات القصف التي تشنها قواتنا على قطاع غزة».

وأضاف أن قوات الاحتلال تعمل بكل ما لديها من قوة من أجل استعادة المحتجزين من حماس إلى منازلهم، هذا إلى جانب تفكيك المنظومة العسكرية والحكومية، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيعمل على تحقيق هذه الأهداف بكل الطرق الممكنة، حسب تعبيره.

وتابع: «نحمل حماس المسئولية عن الإرهاب النفسي الذي تمارسه على المواطنين الإسرائيليين، ونؤكد التزامنا الراسخ للوصول إلى المختطفين».

https://www.youtube.com/watch?v=O2T6X0-4k7U&fbclid=IwAR0gXXZX3ZTajZAIgyoNMhBDoBmiXT-RfZw5qumOalzoUBNG4w6p7ULi2oQ