لندن: روسيا قد تحتاج إعادة توزيع الصواريخ سطح - جو للحفاظ على التغطية فوق أوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن هناك تحليل جديد يشير إلى أن روسيا قد تحتاج إلى إعادة توزيع الصواريخ سطح - جو، التي تقوم بحماية الأجزاء البعيدة من البلاد، بشكل روتيني، من أجل الحفاظ على التغطية فوق أوكرانيا.

ويأتي التحليل الجديد في أعقاب الخسائر التي أعلن عنها الأسبوع الماضي للعديد من أنظمة الصواريخ الروسية سطح - جو بعيدة المدى من طراز "إس إيه -21".

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الصواريخ سطح - جو طويلة المدى الرائدة في روسيا، من طراز "إس إيه -21"، قادرة على الوصول إلى أهداف على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر.

وأشار التقييم إلى أن من المؤكد أن إزالة الأنظمة المتمركزة في مواقع ذات أهمية استراتيجية، وأيضا على طول حدود روسيا، ستؤدي إلى إضعاف موقف الدفاع الجوي الروسي على ضواحيها.

يشار إلى أن إعادة توزيع أصول الدفاع الجوي الاستراتيجية، من شأنها أن توضح بشكل أكبر كيف يواصل الصراع في أوكرانيا إرهاق الجيش الروسي، كما يضغط على قدرته على الاحتفاظ بالدفاعات الأساسية في أنحاء منطقته الشاسعة ، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.