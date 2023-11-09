أسرة بليغ حمدي تتسلم تكريمه بموسم الرياض

تسلمت أسرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي، تكريمه من موسم الرياض، وذلك خلال حفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وقالت المطربة أنغام عن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، إنه هو من شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي، واستهلت فقرتها بأغنية «آه لو قابلتك» للمطربة وردة الجزائرية.

وقدمت المطربة مي فاروق أغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وذلك بفاصلها الغنائي بحفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وعبرت الفنانة نانسي عجرم عن سعادتها بمشاركتها بحفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، حيث قالت إنها طوال حياتها كانت تتمنى أن تعيش ليلة في زمن بليغ حمدي، ثم تابعت بغناء «أنا بعشقك» لميادة الحناوي، وكانت افتتحت نانسي عجرم، فقرتها بأغنية «العيون السود» للمرطبة وردة الجزائرية.

وغنى التونسي صابر الرباعي، في فقرته بحفل «روائع بليغ حمدي»، أغنية «موعود» لعبد الحليم حافظ، وهي من كلمات محمد حمزه.

واختتمت المطربة السورية أصالة نصري، فقرتها بأغنية «زي الهوى» لعبد الحليم حافظ، وهي من كلمات محمد حمزه، وكانت افتتحتها بأغنية «زي العسل»، والتي قامت بغنائها المطربة صباح، وهي من كلمات محمد حمزه، وسبقها افتتاحية الفرقة الموسيقية للحفل بقيادة المايسترو وليد فايد، بأغنية «التوبة» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقام فريق الكورال بغنائها بتوزيع معاد للمايسترو وليد فايد.

وشارك في الحفل كل من أنغام، وماجد المهندس، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم، وطلال سلامة، وأصالة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

وقال الموسيقار هاني مهنى إن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، كان الإبداع يسكن بيته والوحي الفني يحيط به، مشيرا إلى أن أعماله دائما ما تمتاز بالبساطة لأنه يستلهمها من الشارع ومن الإنسان البسيط، وذلك على هامش «روائع بليغ حمدي».

فيما قال المنتج محسن جابر، إن تكريم الموسيقار الراحل بليغ حمدي واجب، لأنه من أخطر وأمهر ملحنين جيله.

بليغ حمدي هوى عزف آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر ناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.