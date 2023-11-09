جيش الاحتلال: نبحث عن موقع إطلاق الطائرة المسيرة التي أصابت إيلات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: "الليلة الماضية شهدت عملية إرهابية، ونبحث عن الإرهابين الذين نفذوا العملية"، على حد وصفه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس: "اعتقلنا عددا من المطلوبين من حماس، وما زالت القوات تعمل في مخيم جنين ونشاط عسكري من أجل منع أية عمليات إرهابية".

وذكر أنهم يبحثون عن موقع إطلاق الطائرة المسيرة التي أصابت إيلات، مؤكدا أن هناك انتشارا مكثفا لآليات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في غزة، على حد زعمه.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقمهما "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال رصده لإطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي الأراضي المحتلة.

ويشهد جنوب لبنان، توترا أمنيا، وبشكل خاص في المناطق الحدودية، وذلك منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، وما تبعها من تداعيات وشن قوات الاحتلال الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة.