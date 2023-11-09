حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل

نفى المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، طاهر النونو، اليوم، التوصل إلى اتفاق هدنة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال النونو، في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم": "المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

ومن جانبه، ذكر جيش الاحتلال الاسرائيلي: "لا يوجد وقف إطلاق نار.. هناك فقط وقفات استراتيجية لاطلاق النار".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل جيش الاحتلال قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة.