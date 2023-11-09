الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أطراف بلدات راميا وبيت ليف ورميش ومحيبيب في جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف "الأطراف الواقعة بين ‫راميا وبيت ليف، كما استهدف "منطقة قطمون" عند أطراف ‫بلدة رميش بـ11 قذيفة".

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة "الكروم" في أطراف بلدة "محيبيب" بصاروخ.

ونشبت الحرائق في أحراج بلدتي "راميا" و"عيتا الشعب" جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف حارقة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.