وزير دفاع الصومال يعلن رسميا استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الإفريقية الجديدة بالبلاد

أعلن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، رسميًا اليوم السبت، استبعاد القوات الإثيوبية من عمليات البعثة الإفريقية الجديدة بالبلاد.

وقال الوزير في تصريحات، نقلها موقع «الصومال الجديد»، إن «القوات الإثيوبية لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي، التي ستخلف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)، اعتبارا من يناير 2025».

وأوضح أن «قرار استبعاد إثيوبيا من هذه المهمة جاء نتيجة لانتهاكها سيادة الصومال ووحدته، خاصة بعد توقيعها اتفاقا بحريا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، مما أثر سلبا على العلاقات بين البلدين».

وتحتفظ إثيوبيا حاليا بحوالي 3000 جندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميص)، بالإضافة إلى وجود 5000 إلى 7000 جندي آخرين في مناطق صومالية أخرى، من خلال اتفاقات ثنائية بين البلدين.