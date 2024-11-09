هولندا تحقق في ورود تحذيرات من إسرائيل قبل الهجوم على مشجعي كرة القدم

قال وزير العدل الهولندي ديفيد فان ويل، إن «حكومة بلاده تحقق في ورود تحذيرات من إسرائيل قبل الهجوم على مشجعي كرة القدم».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال فان ويل، في رسالته التي بعث بها في وقت متأخر من مساء الجمعة إلى البرلمان، إن «التحقيق سيبحث أيضًا ما إذا كانت الاعتداءات منظمة بدافع معادة للسامية».

وذكر الوزير الهولندي، في رسالته أن «النيابة العامة أكدت أنها تسعى لتطبيق العدالة السريعة قدر الإمكان»، مضيفًا أن «الأولوية المطلقة» هي تحديد هوية كل مشتبه به.

وشهدت العاصمة الهولندية أمستردام أعمال شغب وفوضى كبيرة من قبل مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم، ما أدى إلى اعتقال 62 شخصًا وإصابة 5 آخرين.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل شرطة مكافحة الشغب في الاشتباكات، حيث كان بعض المهاجمين يطلقون هتافات ضد إسرائيل. في حين أظهرت مقاطع أخرى مؤيدين لإسرائيل وهم يرددون هتافات معادية للعرب قبل مباراة مساء الخميس.