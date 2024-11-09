إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بعد إسعاف طهطا بـ3 كيلومترات باتجاه أسيوط، وأسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.