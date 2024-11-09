حزب الله يقصف قاعدة عسكرية بحيفا وغارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية

أعلن حزب الله اللبناني -صباح اليوم السبت- أن مقاتليه قصفوا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة بدون طيار درون أطلقت من لبنان، والإغارة على أهداف للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهاجم حزب الله، منذ فجر اليوم، مدنا ومستوطنات إسرائيلية بالطائرات الدرون والصواريخ، وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وخليج حيفا واعترض بعضها.

في غضون ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في صفد وعكا وحيفا بعد رصد إطلاق صواريخ.

وقالت بلدية كريات بيالك، التي تقع بين مدينتي عكا وحيفا، إنها رصدت سقوط صاروخ قرب أحد أحياء المدينة، وتم اعتراض صاروخ آخر.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الكريوت شمال حيفا، كما أفادت برصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه صفد في الجليل الأعلى، واعتراض بعضها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار أُطلقت في بلدة المنارة بالجليل الأعلى، في كريات شمونة وبلدات عدة بإصبع الجليل، بعد رصد إطلاق صواريخ.

كما دوّت صفارات الإنذار في وقت مبكر، اليوم السبت، في رأس الناقورة شمالي الأراضي المحتلة، خشية تسلل طائرات درون من لبنان، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار قبيل فجر اليوم السبت في جنوب الجولان خشية تسلل طائرة درون، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له اعترض في وقت مبكر اليوم طائرة بدون طيار كانت قادمة من لبنان.