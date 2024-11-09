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5 شهداء في قصف الاحتلال منزلا بمخيم جباليا

وكالات
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 4:12 م

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو عمر بمحيط مسجد التوبة في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة موطنين وإصابة آخرين.

ولليوم الـ35 تواليا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على شمال قطاع غزة، تزامنًا مع تدمير مقومات الحياة للمواطنين الذي يرفضون النزوح ومغادرة أراضيهم ومنازلهم.

وأوضحت مصادر طبية أن 25 مواطنا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ، فجر اليوم السبت، 16 منهم شمال القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي إلى نحو 43,552 شهداء، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

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