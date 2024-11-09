خبير اقتصادي: سعر الصرف تحرك بنسبة 6% خلال 6 أشهر

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن سعر الصرف تحرك بنسبة 6% خلال 6 أشهر؛ حيث ارتفع من معدل 46.9 جنيه في مايو إلى 49 جنيهًا في نوفمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن تعويم الجنيه غير متصور بشكل كبير في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن السبب في ذلك أنه لا يوجد اختلال كبير في الاقتصاد كما أنه لا توجد متأخرات بالدولار على الدولة.

وشدد فؤاد، على أنه ليس من مصلحة الدولة أن يكون هناك تحريك كبير في سعر الصرف، باعتبار أن ذلك يعود على الدولة بالتزامات كبيرة عليه تُفرَض عليها.

ونوه بأن التحريك الكبير في سعر الصرف بشكل كبير يكون في ظروف معينة، هي غير قائمة في الفترة الحالية.

واستبعد فؤاد، أن يتحرك سعر الصرف بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد علق على إمكانية أن يكون هناك تحرير جديد لسعر الصرف «تعويم» خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء: «لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم.. لكن الدولار هيطلع وينزل طبقا لمعطيات السوق».

وأضاف: «وارد يطلع بنسب عادية خالص وينزل بالنسب دي طبقا لحركة السوق.. وده شكل صحي تمامًا طبقا للعرض والطلب فيما يخص العملة».