شعبة المحمول: اجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات حول ما أثير عن إيقاف الهواتف الواردة من الخارج

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إنّه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ بخصوص ما أثير عن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بدءًا من عام 2025 أو إيقاف عملها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الاجتماع سيُوضِّح ما إذا كان هناك قرار في هذا الخصوص من عدمه.

وأشار إلى أن من اشترى هاتفه من الخارج، فعل ذلك بإحدى طريقتين هما الشراء بشكل رسمي أثناء عودته من الخارج، لكن هناك عملية شراء تتم أيضَا عبر التهريب.

ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا رفض الشعبة لفرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج.

وشدد على أن الشعبة لا تعارض عملية تنظيم السوق في هذا الإطار، لكن شريطة أن تكون هناك آلية للتطبيق، بينها عدم التنفيذ الفوري للقرار.