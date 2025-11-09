وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة ميريت توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع ممثلي شركة ميريت “Merit” الأمريكية المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، لتعزيز أطر التعاون المشترك في دعم وتطوير القطاع الصحي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة،إن اللقاء بحث فرص التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق العالمية، والذي يُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والمساهمة في التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030» للتنمية المستدامة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية الوزارة في توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تأكيد الوزير أن التعاون مع شركة ميريت يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الطبية المتقدمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول سبل تطوير القدرات البشرية بالقطاع الصحي من خلال برامج تدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة ميريت عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في دعم وتطوير الصناعة الطبية، مؤكدين التزام الشركة بدعم خطة الدولة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من إمكانات كبيرة وموقع استراتيجي يؤهله ليكون محورًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.