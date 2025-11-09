جنوب سيناء تشارك في المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

شاركت محافظة جنوب سيناء في فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، المقام بقرية منديشة بالواحات البحرية خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّمت محافظة جنوب سيناء، جناحًا متميزًا عكس جودة منتجات التمور السيناوية ومشتقاتها، وحظي بإشادة الزوار ووفود الدول المشاركة.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مشاركة المحافظة تأتي في إطار دعم المنتجين والمزارعين وتشجيعهم على التوسع في الصناعات الزراعية والغذائية، مشيرًا إلى أن منتجات جنوب سيناء من التمور تتمتع بمواصفات عالية الجودة تؤهلها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم الأحد، أن جنوب سيناء تعد من المحافظات الرائدة في إنتاج التمور العضوية، كونها تشتهر بنمو أشجار النخيل في بيئة صحراوية نظيفة خالية من الملوثات، مما يمنح التمور السيناوية جودة متميزة، لا سيما في مناطق مثل مدن "الطور، رأس سدر، ونويبع".

وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى التوسع في الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمور، وتعزيز قدرتها التصديرية إلى الأسواق العربية والعالمية.

وأوضح المحافظ، أن اليوم الأول من المهرجان اختتم بإشادة واسعة بالتنظيم والمشاركة المصرية المتنوعة، التي تعكس اهتمام الدولة بتطوير قطاع التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا المنتج الاستراتيجي.

ولفت إلى أن المهرجان شهد حضورًا رفيع المستوى، ضم علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعددًا من المحافظين والخبراء.

وأشار إلى أن من أبرز الزوار الذين تفقدوا جناح جنوب سيناء وأشادوا بالمنتجات، الدكتور ريكاردو سالمون من المكسيك.