ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء عبدالله جلال مدير المباحث، تكوين (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، وبحوزتهم ( فرد محلي، وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، و2 بنسة، ومقص).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع بدائرتي (قسم شرطة سرس الليان، ومركز شرطة الباجور) ، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.