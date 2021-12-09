ألمانيا تطالب بإجراء أوروبي مشترك حول المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك اليوم الخميس بأنها تعول على إتباع إجراء أوروبي مشترك في مسألة المقاطعة الدبلوماسية المحتملة لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين.

وقالت بيربوك اليوم الخميس، بعد لقائها مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة الفرنسية باريس: "سوف نتخذ قرارا مشتركا داخل الحكومة الاتحادية الجديدة بشأن الطريقة التي سنتعامل من خلالها مع ذلك، على أن يتم ذلك بتوافق أيضا مع أصدقائنا الأوروبيين".

وفي هذا السياق تطرقت بيربوك أيضا لقضية لاعبة التنس الصينية الشهيرة بينج شواي.

يذكر أن شواي، المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس الزوجي، نشرت اتهامات عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل سياسي صيني بارز على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي في مطلع نوفمبر الماضي.

وتم حذف هذا المنشور بعد فترة وجيزة. ومنذ ذلك الحين أعرب رياضيون وساسة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم على لاعبة التنس.

وقالت بيربوك: "أود من هذا المكان أن أقول بوضوح ووعي تام إنه عندما توجه سيدة مثل هذه الاتهامات، فإنه لابد أن تلقى استماعا في السياق الدولي"، وشددت على ضرورة متابعة ذلك حاليا والتوصل لرد مشترك كأوروبيين.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إنه سيتم تناول مسألة احتمالية المقاطعة الدبلوماسية على مستوى أوروبي، ولكن وزير التعليم الفرنسي والشباب والرياضة جان ميشيل بلانكير صرح لقناة (بي إم إف) التليفزيونية الفرنسية بأن بلاده لن تقوم بمقاطعة دبلوماسية.