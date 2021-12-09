أوميكرون يضغط على أعمال رولز رويس القابضة

أعلنت شركة رولز-رويس القابضة لأنظمة الطيران المدني والطاقة والدفاع أنها تعتزم العمل لخفض الإنفاق بأكثر مما كان متوقعا، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أهداف مالية لعام 2022 ، وسط التعافي الفاتر في مجال السفر جوا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وارن إيست الرئيس التنفيذي للشركة، رفض الحديث في مؤتمر عبر الهاتف عن الموعد المتوقع لتصل الشركة إلى تحقيق هدف 750 مليون جنيه إسترليني (990 مليون دولار) في التدفق النقدي الحر السنوي، الذي كان مستهدفا في الأصل لعام 2022.

ويأتي هذا بينما أصبحت رولز-رويس تحت رحمة تعاف في حركة السفر لا يمكن التنبؤ به، بعدما أصيب التعافي بانتكاسة أخرى بسبب ظهور المتحور أوميكرون.

ولفتت بلومبرج، إلى أن الشركة المصنعة لمحركات الطائرات تعتمد على عائدات الصيانة التي تحصل عليها فقط عند استخدام الطائرات.

وقد ساعدت إعادة فتح الطرق عبر المحيط الأطلسي في دعم الشركة بالفعل، إلا أن آسيا لا تزال مغلقة إلى حد كبير.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2. 4% عند الساعة التاسعة و11 دقيقة صباحا في لندن.

وارتفعت أسهم الشركة بشكل عام بـ10% هذا العام.