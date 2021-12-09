السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 أشخاص يتاجرون في الحشيش بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار ياسر سنجا، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 8455 جنايات مركز شرطة أولاد صقر لسنة 2021، بمعاقبة سائقين اثنين وفلاح بالسجن المُشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لإدانتهم جميعًا بحيازة كمية من جوهر الحشيش المُخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز أولاد صقر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين: م. م. م، 28 سنة، سائق توك توك، وم. م. أ، 25 سنة، سائق توك توك، وأ. م. أ، 30 سنة، فلاح، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أولاد صقر؛ بحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المُخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بدون ترخيص.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.