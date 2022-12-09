واشنطن بوست: بايدن سيعلن دعم العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن الأسبوع المقبل دعم واشنطن لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

وأضافت الصحيفة، أن تلك الخطوة من شأنها أن" تمنح الدول الأفريقية جائزة طال انتظارها" ويمكن أن تسهل على بايدن تأمين التعاون مع أفريقيا في قضايا مثل أوكرانيا وتغير المناخ.

وقال جود ديفيرمونت، المدير الأول للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن بايدن سيصدر هذا الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية التي ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأضاف ديفيرمونت: "لقد تأخر أوان حصول أفريقيا على مقاعد دائمة على طاولة في المنظمات والمبادرات الدولية"، مؤكدا الحاجة إلى المزيد من الأصوات الأفريقية في المحادثات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية والحوكمة وتغير المناخ والصحة والأمن.

وأكد قال ديفيرمونت، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وماكي سال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، دفعا بايدن إلى زيادة تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين.

وطلب رامافوزا مباشرة من بايدن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين عندما زار الرئيس الأمريكي بواشنطن في سبتمبر الماضي، بينما ضغط سال أيضًا مباشرة على بايدن بشأن هذه القضية وكتب له عدة مرات، بحسب ديفيرمونت.

من جهتهم، قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إن قمة الأسبوع المقبل تعكس الاعتراف بأن الدول الأفريقية ذات وضع حاسم عندما يتعلق الأمر بالقضايا العالمية مثل الصحة والمناخ والاقتصاد.

وذكرت الصحيفة، أن جهود بايدن تأتي في الوقت الذي تحملت فيه الدول الأفريقية ودول أخرى في الجنوب العبء الأكبر للتأثير الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا. حيث تضررت هذه البلدان بشدة من أزمة الغذاء العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود.