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أحرز ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الهدف الثاني للتانجو أمام هولندا في اللقاء المقام بينهما على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم.

وسجل ميسي الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإسباني ماتيو لاهوز بسبب عركلة ماركوس أكونيا من قبل دينزل دومفريز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 من زمن الشوط الثاني.

ويعد هذا الهدف هو العاشر لميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، ليعادل رقم الأسطورة جابرييل باتيستوتا كأكثر من سجل لمنتخب الأرجنتين في تاريخ كأس العالم.

كما يعد ليونيل ميسي أكثر من ساهم بالأهداف في تاريخ الأرجنتين ببطولة كأس العالم (10 أهداف و7 تمريرات حاسمة).