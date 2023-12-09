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أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، في بيان، انتهاء أعمال متابعة الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وجاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1.119 مغترب.

وتابع المحافظ، جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة؛ للمرور على المقرات الانتخابية والتأكد من التجهيزات بها للتيسير علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم على أكمل وجه، مؤكدا أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية.

وأوضح أن أعمال المرور على اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، تتم بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لإتمام العملية الانتخابية.