المقاولون العرب يعلن رحيل شوقي غريب عن تدريب الفريق

أعلن نادي المقاولون العرب، اليوم السبت، إقالة شوقي غريب من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال نادي المقاولون العرب في بيان رسمي: «وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، الشكر لـ شوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق؛ بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة».

وأضاف البيان: «وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديرا فنيا للفريق، على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات».

يُذكر أن طلعت محرم أحد لاعبي المقاولون العرب في فترة سابقة، وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، كما حصل مؤخرًا على رخصة التدريب «A».