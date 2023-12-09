 تظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة - بوابة الشروق
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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

عواصم - وفا
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:13 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 6:13 م

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة آرهوس الدنماركية، والعاصمة الاندونيسية جاكارتا، وفي مدينة ميلانو الايطالية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف اطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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