تشهد مدينة الإسكندرية اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، مصاحبة بسقوط أمطار ما بين رعدية ومتوسطة ورياح شديدة، وارتفاع في موج البحر؛ تزامنا مع تداعيات نوة قاسم.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرىة، استمرار التداعيات الطقسية المصاحبة بسقوط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موج البحر إلى مترين.

وتفقد نافع، صباح اليوم السبت، تمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها بمناطق الجمرك، ووسط، وغرب، والعامرية، والعجمي، مشددا علي تطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.

وأشار نافع، إلى رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية؛ استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وشدد على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي؛ لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

ولفت رئيس الشركة، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما وجه بضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.