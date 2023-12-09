أعربت الفنانة وفاء عامر، عن ثقتها في مشاركة المصريين بانتخابات الرئاسة 2024، مستشهدة بالحشود التي نزلت يوم 30 يونيو، والمواطنين الذين شاركوا في المسيرات التضامنية مع القضية الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج «هي وصبايا الخير»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد عبر فضائية «هي»، مساء السبت: «مصر تظل كبيرة بأهلها، وبقول للمصريين انزلوا وقولوا رأيكم لأن الرأي أمانة».

ولفتت إلى أن «الشعب المصري من أذكى الشعوب في العالم ولديه قرون استشعار بأي خطر يمس تراب مصر»، منوهة إلى أن بعض الجهات تعتبر مصر «الجائزة الكبرى».

وأكملت: «هناك جهات ما تريد مصر الجائزة الكبرى، لكن مصر جائزة كبرى لأهلها ولن تكون إلا كذلك»، بحسب وصفها.

وأوضحت أنها من المقرر أن تدلي بصوتها في اليوم الأخير للانتخابات؛ بسبب ارتباطها بعمل فني، مؤكدة حرصها على المشاركة والذهاب إلى مقر اللجنة الموجود إلى جوار منزلها في المهندسين.

وتفتح اللجان الانتخابية في محافظات الجمهورية كافة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكة النقض.

وأعطى الدستور لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الـ 18 سنة ميلادية مقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، مباشرة كل الحقوق السياسية، والتي تتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإبداء الرأي في أي استفتاء.