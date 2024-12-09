طلب إحاطة للحكومة لحظر صرف أدوية من الصيدليات بدون روشتة طبية

طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بحظر صرف أى أدوية من الصيدليات بدون روشتة طبية معتمدة من الأطباء مشيراً إلى خطورة صرف الأدوية من الصيدليات من خلال استشارة مسئولى الصيدليات وبدون إجراء أى فحوصات طبية.

وقال طنطاوى، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: "انتشرت خلال الأسابيع الماضية ومع قدوم فصل الشتاء حقن البرد ١x٣ المسماة بالخلطة السحرية غير المصرح باستخدامها وانتشارها وبيعها في الصيدليات".

وأكد بيع هذه الحقن للمواطنين وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقناً أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية.

وطالب عضو مجلس النواب، من وزارة الصحة والسكان تنظيم حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة علي الصيدليات للرقابة على الصيدليات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يصرفون الدواء داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون للحفاظ على صحة المواطنين.

كما طالب النائب، الحكومة ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يصنع تلك الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصة أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها، وهذا دليل واضح على التقصير وغياب رقابي وعلي الوزارة معاقبة المفتشين المسؤلين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها مناشداً رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار لحضور الاجتماع للرد عليه