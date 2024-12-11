تنظم دار الشروق اليوم، حفل توقيع ومناقشة رواية "مريم ونيرمين" للروائي عمرو العادلي، وتحاوره الأديبة منصورة عز الدين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد.

من أجواء الرواية: تصل «أروى» لاستلام شقة خالها بعد أن غادر إلى العراق وضاع هناك. ولأنها ورثت عنه الشغف بالكتابة، تقص علينا حكايته مع امرأتين. المرأة الأولى تزوجها عن حب وأنجب منها بعد أن عاش معها أغلب سنوات عمره، أما الثانية فقد دخلت حياته على أمل تعلم حرفة الكتابة لكنه أحبها وتزوجها.

نتعرف داخل الحكاية على هواجس عاشها البطل بعد أن تلقى دعوة لحضور ندوة بالإسكندرية من قِبل امرأة تعرف عنه كل شيء وترسم يومها وفق وقائع استمدتها من رواية كتبها وضاعت.

وعبر خط تشويقي أقرب إلى متاهة سردية نتابع ما عاشه البطل من مغامرات، لتلعب كافة الأصوات داخل الرواية أدوارها في استكمال الأجزاء الناقصة في تلك الرواية المفقودة!

عمرو العادلي هو كاتب وروائي مصري، وعضو في اتحاد كتّاب مصر، صدر له خمس سلاسل قصصية، وديوان شعري بالعامية، بالإضافة إلى مجموعة من الروايات منها رواية "المصباح والزجاجة" التي ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة أدب الطفل في عام 2018، والسيدة الزجاجية الصادرة عن دار الشروق، كما ترشحت روايته "اسمي فاطمة" لجائزة الشيخ زايد ضمن قسم الأدب في عام 2019.