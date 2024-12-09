استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.
• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.
• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2780 جنيها
وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2770 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2890 جنيها
وثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2840 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3120 جنيها
واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2855 جنيها