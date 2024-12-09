سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2780 جنيها

‏‎وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2770 جنيها

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2890 جنيها

وثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2840 جنيها

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3120 جنيها

‏‎واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2855 جنيها