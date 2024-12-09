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الاثنين 9 ديسمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 ديسمبر 2024 - 11:23 ص

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.


• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:


استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:


استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2780 جنيها
‏‎وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2770 جنيها
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2890 جنيها
وثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2840 جنيها
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3120 جنيها
‏‎واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2855 جنيها

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