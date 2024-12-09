ترامب يعين محاميته في نيويورك ضمن طاقم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد أنه يعين واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.

يشار إلى أن ألينا حبة/40 عاما/ دافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه. وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاجو".

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها - وقفت بجانبي خلال العديد من /المحاكمات/ والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة. "

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي مذنبا بكل التهم الـ 34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه.

وفي ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس. وحبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق والتي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.