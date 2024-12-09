رئيس الوزراء البريطاني: سنستفيد من تعزيز التجارة مع السعودية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن شمال إنجلترا سيستفيد مباشرة من تعزيز الروابط التجارية مع السعودية .

وأضاف ستارمر أن "أجندتي الدولية تبدأ من الداخل"، في الوقت الذي يزور فيه الإمارات والسعودية اليوم الاثنين في محاولة لبناء روابط اقتصادية أقوى مع الدولتين الخليجيتين، بحسب وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة مقرها مانشستر والمتخصصة في مادة الجرافين عن صفقة مع السعوديين لاستخدام منتجها في مشروع كبير.

وقال ستارمر: "يجب أن يشعر كل إقليم وأمة في المملكة المتحدة بتأثير /خطة التغيير/ الخاصة بنا، ولهذا السبب أنا هنا في الخليج لتعزيز الروابط وتقوية العلاقات التي تدعم مهمتنا في النمو في كل ركن من البلاد".

وتأتي رحلة ستارمر إلى الخليج في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط مزيدا من الاضطرابات، حيث تم الإطاحة بحكومة سوريا من قبل المعارضين يوم الأحد. ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فر الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو.