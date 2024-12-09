محافظ الأقصر يبحث استعدادات إقامة الدورة الرابعة عشرة من مهرجان السينما الإفريقية

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، يضم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسينارست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، إن لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بالمهرجان شاهدت حوالي 500 فيلم ما بين القصير والطويل والتسجيلي والروائي، وجرى اختيار 10 أفلام في مسابقة الفيلم الطويل، و18 فيلما في مسابقة الفيلم القصير، و6 أفلام في مسابقة أفلام الشتات "دياسبورا".

كما اختارت لمسابقة أفلام الطلبة 12 فيلما، لافتة إلى أن حفل الافتتاح المهرجان سيقام في معبد الأقصر.

وأوضح السينارست سيد فؤاد رئيس المهرجان، أن المهرجان نجح في أن يكون أحد أفضل 3 مهرجانات للسينما الإفريقية على مستوى العالم، وأن المهرجان يقام بشكل سنوي دون أن يتوقف منذ انطلاق الدورة الأولى له في عام 2012.

وأشار الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلى أنه يعتبر أن المهرجان ثروة لمصر لا يمكن التفريط فيها، بما يساهم في مد جسور الثقافة والفن والتفاهم مع دول القارة الإفريقية، موجها الدعوة لأهالي محافظة الأقصر للمشاركة في إنجاح فعاليات المهرجان ومشاهدة عروض الأفلام التي تعرض مجاناً.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة ستقدم سبل الدعم لإنجاح فعاليات المهرجان حتى يخرج في صورة مشرفة تليق بعظمة وحضارة الأقصر.

وأشار إلى أن الأقصر مدينة سياحية ويجب أن تنمي مثل هذه المهرجانات التي تساهم في التنمية السياحية، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يساهم في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي مع القارة الإفريقية.