عزاء المخرج مصطفى سالم اليوم بالشاطبي في الإسكندرية والأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تتلقى الفنانة بدرية طلبة، عزاء زوجها المخرج المسرحي مصطفى سالم، اليوم، في دار مناسبات المنارة بالشاطبي في محافظة الإسكندرية، ويقام العزاء في القاهرة يوم الأربعاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وتوفي الراحل مصطفى سالم، مساء أول أمس السبت، وشُيّعت جنازته ظهر أمس الأحد من مسجد العمري بالإسكندرية، وتم دفن جثمانه بمقابر العامود.

وحدثت الوفاة أثناء وجود الفنانة بدرية طلبة خارج البلاد، حيث أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر، أول ما أرجع مصر أبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

ومصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي، بدأ مسيرته الفنية في مجال المسرح، وكان له دور بارز في تطوير الحركة المسرحية الشابة في الإسكندرية، اشتهر بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي لاقت نجاحًا، من أبرز أعماله مسرحية "عيال تجنن" التي عُرضت عام 1994، والتي كانت نقطة تحول في مسيرته الفنية.

ويُنسب إلى مصطفى سالم اكتشاف زوجته الفنانة بدرية طلبة، حيث قدمها لأول مرة في مسلسل من تأليفه بعنوان "برج الأبجدية" (الجزء الثاني).