محمد أبو داوود: عادل إمام رفض ثروة في بداياته وقال لشركات الإنتاج «دسوقي أفندي مات»

رد الفنان والمخرج محمد أبو داوود، على الشائعات التي تطال الزعيم عادل إمام، حول حالته الصحية منذ اعتزال الفن، مشيرا إلى أن شائعات الوفاة تطال كل الفنانين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حديث القاهرة» إن الزعيم عادل إمام موهوب وذكي عرف طريقه منذ بداية مسيرته الفنية، مؤكدا أن هناك ثلاثة أسباب ساهمت في صناعته، على رأسها قراره في بداية نجوميته برفض تكرار نفسه في شخصية «دسوقي أفندي».

وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققه الفنان عادل إمام في دور «دسوقي أفندي» بمسرحية «أنا وهو وهي»، والذي تقاضى عنه 30 جنيهًا، كان سببا في تلقيه باليوم التالي 10 سيناريوهات من 10 شركات إنتاج مختلفة.

وأضاف: «كل الشركات طلبت منه أن يأتي ببدلة وطربوش دسوقي أفندي، وكان سيحصل على 300 جنيه، كانت ثروة حينها؛ لكنه بذكائه ولأنه كان يعرف ماذا يريد، أرسل لهم جميعًا رسالة واحدة كتب فيها: دسوقي أفندي مات، ورفض أن يكرر نفسه».

ولفت إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية قامت عليها مسيرة الزعيم؛ الأول هو المنتج سمير خفاجي الذي آمن به مسرحيا وجعله بطل فرقة المتحدين حتى آخر مسرحياته «بودي جارد»، والثاني كان المخرج فطين عبد الوهاب الذي آمن به في السينما وقدمه بشكل متدرج، والثالث، زوجته السيدة العظيمة هالة التي كانت تحيط به دائمًا، وهي من تحافظ عليه الآن.

وأضاف أن سبب ابتعاد الزعيم عن الساحة الفنية جاء بقرار قرار شخصي اتخذه بعد مسلسله الأخير، قائلا: «هو اتخذ قرارًا بأنه لن يمثل مرة أخرى، لأن عدد ساعات عمله بدأ يقل، وهو رجل منضبط جدًا ولا يحب ذلك»، مشيرا إلى أن الزعيم يقضي وقته في منزله يمارس هوايته المفضلة في القراءة ومشاهدة التلفزيون.