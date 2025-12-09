قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية فوجئت بالتزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أقر الجيش بما سماه "عدم ارتفاع عدد الانتهاكات الفلسطينية".

يأتي ذلك وسط خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة (يسارية): "تفاجأت الإدارة الأمريكية بالتزام حماس بتعهداتها، وتحديدا نجاحها في العثور على جثث جميع لمحتجزين القتلى وإعادتها، باستثناء الشرطي ران جويلي. ولا تزال إسرائيل تطالب بإعادته، وهو مطلب تدعمه واشنطن".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعترف بأن عدد الانتهاكات الفلسطينية للاتفاق لم يكن مرتفعًا بشكل ملحوظ".

وبشأن التزام الحركة رغم الخروقات الإسرائيلية، قالت "هآرتس": "يطلق الجنود النار على عناصر حماس الذين يحاولون عبور الخط الأصفر لجمع معلومات استخبارية عن مواقع قوات الجيش الإسرائيلي، وأحيانًا لشن هجمات، لكن لم تكن هناك أي محاولة منظمة من حماس للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي".

ومرارا أكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بينما دعت الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بخطوات مماثلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 738 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شهرين، ما أدى إلى استشهاد 386 فلسطينيا وإصابة 980، وأدخلت مساعدات لا تتجاوز 38 بالمئة من المتفق عليه، ما فاقم معاناة المدنيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وأنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح.