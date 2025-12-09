تقرير أممي: يتعين على العالم التعامل بصورة مشتركة مع قضايا التغير المناخي والتلوث

أكد تقرير أممي، اليوم الثلاثاء، أن العالم في حاجة لتوجه جديد لمواجهة الأزمات البيئية التي تهدد صحة الأشخاص والكوكب من خلال تبني سياسات لمواجهة التغير المناخي وخسارة التنوع البيئي وتآكل الأراضي والتلوث.

وقال واضعو تقرير مستقبل البيئة عالميا الذي يصدره برنامج البيئة الأممي كل 4 أعوام، إن هذه القضايا مترابطة، وتتطلب حلولا تشمل زيادة الانفاق والحوافز المالية للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة والحد من التلوث والمخلفات.

وأوضح بوب واتسون، أحد أبرز واضعي التقرير والعالم البريطاني في شئون المناخ "لا تستطيع أن تفكر في التغير المناخي بدون التفكير في التنوع البيئ وتآكل الأراضي والتلوث".

وأضاف أن هذه القضايا جميعها "تقوض اقتصادنا" وتزيد من سوء الصحة والفقر وتهدد الأمن الغذائي والمائي وحتى الأمن القومي.

وساهم نحو 300 عالم من 83 دولة في تقرير هذا العام- الذي يعد التقييم الأكثر شمولا للبيئة عالميا- وصدر خلال الجمعية البيئية للأمم المتحدة في نيروبي بكينيا .