قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالًا قويًا بقوة 6ر7 درجة ضرب شمال اليابان مساء اليوم الاثنين، مما تسبب في حدوث موجات مد عالية ( تسونامي) بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترًا (20 بوصة) في مجتمعات سواحل المحيط الهادئ وحذرت من موجات قد تكون أعلى.

وقالت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث إن 23 شخصاً أصيبوا، بينهم واحد إصابته خطيرة.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إن الزلزال ضرب حوالي الساعة 1115 مساءً بالتوقيت المحلي (1415 بتوقيت جرينتش) في المحيط الهادئ على مسافة نحو 80 كيلومترًا (50 ميلاً) قبالة سواحل آوموري، أقصى مقاطعة شمالية في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.

واضافت الهيئة إنه تم قياس تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء كوجي في مقاطعة إواتي، جنوب آوموري مباشرة، وضربت مستويات من تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 40 و50 سنتيمترًا مجتمعات ساحلية أخرى في المنطقة.

وأصدرت الهيئة إنذارًا بشأن موجات تسونامي محتملة تصل إلى 3 أمتار (10 أقدام) في بعض المناطق، وحث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا السكان على التوجه فورًا إلى أراض مرتفعة أو اللجوء داخل المباني أو مراكز الإخلاء حتى يتم رفع الإنذار.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن اتش كيه)، بأن عدة أشخاص أصيبوا في فندق في بلدة ها تشينوهي في آوموري وأصيب رجل في بلدة توهوكو بجروح طفيفة عندما سقطت سيارته في حفرة.

وقال كيهارا إن محطات الطاقة النووية في المنطقة قامت بإجراء فحوصات السلامة ولكن لم يتم اكتشاف أي مشاكل حتى الآن.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، في تعليق موجز للصحفيين، إن الحكومة شكلت فرقة عمل طوارئ لتقييم مدى الضرر على وجه السرعة، :" نحن نضع حياة المواطنين في المقام الأول وسنبذل كل ما في وسعنا."

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الزلزال ضرب على مسافة نحو 80 كيلومترًا (50 ميلًا) شمال شرق ها تشينوهي، ونحو 50 كيلومترًا (30 ميلًا) تحت سطح البحر.