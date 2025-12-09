أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة الإيطالية روما شملت لقاء رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزيته لإجراء الانتخابات في أوكرانيا.

* لقاء بابا الفاتيكان

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن زيلينسكي استهل زيارته بلقاء بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، في مقر إقامته ببلدة كاستل جاندولفو قرب روما.

وأشار بيان صادر عن الفاتيكان إلى أن البابا شدد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الحوار من أجل تحقيق "سلام عادل ودائم"، كما جرى بحث ملف أسرى الحرب وعودة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم.

* لقاء ميلوني في قصر كيجي

بعد ذلك، توجه الرئيس الأوكراني إلى قصر كيجي (مقر الحكومة الإيطالية) في روما للقاء رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ووصف اللقاء بأنه ممتاز وعميق، حيث تناول جميع جوانب الوضع الدبلوماسي.

وأشاد زيلينسكي بالدور النشط لإيطاليا في دعم جهود السلام، قائلاً إن روما تقدم أفكاراً عملية وتضع تدابير تهدف إلى تقريب السلام في أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن التنسيق مستمر بين فريقه التفاوضي والحكومة الإيطالية، مضيفاً: نعول كثيرًا على استمرار دعم إيطاليا، فهو مهم جدًا لأوكرانيا.

وعبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للحزمة الإيطالية المقدمة في مجال الطاقة والمعدات الأساسية، موضحاً أن هذا الدعم يساهم في حماية الأسر الأوكرانية، ويدعم الحياة اليومية في المدن والمجتمعات التي تتعرض لهجمات روسية متواصلة، مضيفاً: يجب حماية الأرواح. شكرًا إيطاليا!، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "إيتالبرس".

* تصريح زيلينسكي حول الانتخابات

في وقت لاحق، وخلال خروجه من فندق باركو دي برينتسي في حي باريولي، حيث يقيم عادة خلال زياراته إلى روما، أدلى زيلينسكي بتصريح صحفي قصير لصحيفة "لا ريبوبليكا"، واسعة الانتشار، أكد فيه جاهزيته لإجراء الانتخابات في أوكرانيا في أي وقت، قائلاً: أنا مستعد دائما.

وجاء هذا التصريح في سياق تعليقات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة "بوليتيكو"، اتهم فيها الحكومة الأوكرانية باستخدام الحرب كذريعة لتأجيل الانتخابات، ورأى أن الشعب الأوكراني يجب أن يكون له خيار الانتخابات، وربما يفوز زيلينسكي.

وحول لقاءه الثنائي مع رئيسة الوزراء الإيطالية، أكد الرئيس الأوكراني ثقته بميلوني، قائلاً: أثق بها، ستساعدنا، في إشارة إلى استمرار التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة نتيجة الحرب مع روسيا.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى روما في ظل سعي أوكرانيا، بدعم من حلفائها الأوروبيين، لموازنة مسودة اتفاق سلام مدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها كييث منحازة لمصلحة موسكو، على أن تُقدم النسخة المعدلة إلى واشنطن.

يذكر أن واشنطن قدمت إلى كييف في أواخر نوفمبر الماضي، خطة لإنهاء الحرب، إلا أن القيادة الأوكرانية وحلفاءها الأوروبيين رفضا الخطة بوصفها تتوافق بشكل وثيق مع الأهداف الروسية.