الجنائية الدولية: السجن 20 عامًا لقائد ميليشيا «الجنجويد» السودانية بتهمة ارتكاب جرائم بدارفور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما بحق أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" السودانية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع الكارثي في ​​إقليم دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

وفي جلسة استماع عقدت الشهر الماضي، طالب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بالسجن المؤبد بحق القيادي السابق ميليشيا "الجنجويد"، علي محمد علي عبد الرحمن، الذي أدين في أكتوبر الماضي بـ27 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها إصدار أوامر إعدام جماعي واستخدام فأس لقتل سجينين في عامي 2003 و2004.

وقال المدعي العام، جوليان نيكولز، للقضاة خلال جلسة النطق بالحكم في نوفمبر الماضي، "لقد ارتكب هذه الجرائم عن علم وإرادة، وبحماس ونشاط، كما تظهر الأدلة".

ووقف عبدالرحمن، البالغ من العمر 76 عاما، يستمع للحكم، لكنه لم يبد أي رد فعل عندما تلت القاضية جوانا كورنر الحكم.