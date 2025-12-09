مسئول كويتي: حريصون على دعم الصناعات الوطنية وإبرازها دوليا

أكد نائب المدير العام لقطاع الصادرات في الهيئة العامة الكويتية للصناعة مشاري المناور، اليوم الثلاثاء، حرص الهيئة على دعم الصناعات الوطنية وتشجيعها وإبرازها في المحافل الدولية.

وقال المناور (رئيس جناح الكويت) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) بالقاهرة، إن "المعرض هو أحد أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى القارة".

وأضاف أن "الهيئة العامة تشارك في المعرض بجناح يضم عشرة مصانع كويتية متنوعة في مجال الصناعات الغذائية"، مبينا أن "مشاركة دولة الكويت هذا العام تعد الرابعة في تاريخ المعرض الذي يقام في دورته العاشرة".

وأوضح المناور، "إنها فرصة مهمة للمصانع الكويتية للترويج لمنتجاتها الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية والدولية بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الكويتية وتوسيع قاعدة المستهلكين حول العالم".

وانطلقت فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) في وقت سابق اليوم بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة من بينها دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة.