 مسئول كويتي: حريصون على دعم الصناعات الوطنية وإبرازها دوليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

مسئول كويتي: حريصون على دعم الصناعات الوطنية وإبرازها دوليا

القاهرة - الكويت - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:30 م

أكد نائب المدير العام لقطاع الصادرات في الهيئة العامة الكويتية للصناعة مشاري المناور، اليوم الثلاثاء، حرص الهيئة على دعم الصناعات الوطنية وتشجيعها وإبرازها في المحافل الدولية.

وقال المناور (رئيس جناح الكويت) في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) بالقاهرة، إن "المعرض هو أحد أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى القارة".

وأضاف أن "الهيئة العامة تشارك في المعرض بجناح يضم عشرة مصانع كويتية متنوعة في مجال الصناعات الغذائية"، مبينا أن "مشاركة دولة الكويت هذا العام تعد الرابعة في تاريخ المعرض الذي يقام في دورته العاشرة".

وأوضح المناور، "إنها فرصة مهمة للمصانع الكويتية للترويج لمنتجاتها الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية والدولية بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات الكويتية وتوسيع قاعدة المستهلكين حول العالم".

وانطلقت فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) في وقت سابق اليوم بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة من بينها دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك