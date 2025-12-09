وزير الدفاع البلجيكي: لا أمن لأوروبا دون تركيا

قال وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي ثيو فرانكن، إنه لا يمكن لأوروبا أن تنعم بالأمن دون تركيا.

يأتي ذلك في حديث للأناضول، على هامش مشاركته في حفل استقبال أقامه السفير التركي لدى بروكسل باريش طانتكين.

وأكد فرانكن أن تركيا تملك صناعات دفاعية قوية جدا وشركات كبيرة، مضيفا: "بلجيكا بلد صغير. ليس لدينا الجيش نفسه أو القدرات نفسها".

ووصف العلاقات الثنائية بين تركيا وبلجيكا بأنها "جيدة جدا"، معربا عن اعتقاده بأن العام القادم سيكون مثمرا للبلدين.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا أن تنعم بالأمن دون إشراك تركيا في مبادرات الدفاع المشترك، أجاب فرانكن: "لا".

وأكد بالقول: "نحن بحاجة إلى تركيا. أي شخص لديه معرفة بسيطة بالأمور الجيوسياسية يعرف لماذا نحتاج إلى تركيا".

وأرجع ذلك إلى ما تتمتع به تركيا من "موقعها في أوروبا، والقوة التي تُظهرها، والقدرات العسكرية التي نفتقر إليها. وينطبق الأمر نفسه على الابتكارات التكنولوجية والشركات الكبرى التي تمتلكها".

وأردف: "لهذا نحن بحاجة إلى الشعب التركي، والصناعة التركية، والسياسة التركية، والدبلوماسية التركية. أعتقد أن هذا مهم جدا. لا أعتقد بوجود سيناريو (أمني) دون تركيا".

وشدد وزير الدفاع البلجيكي على استعداده لتعزيز وتوسيع العلاقات بين أنقرة وبروكسل.

واختتم بالقول، إن التهديدات التي تشكلها الحرب الهجينة باستخدام المسيرات يمكن القضاء عليها من خلال التعاون مع تركيا، مردفا: "يمكننا أن نتعلم الكثير من بلدكم".