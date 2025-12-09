محافظ أسوان: 600 مليون جنيه أُنفقت لتطوير المياه… ونتمنى الوصول لصفر إشغالات

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن السوق السياحي في المدينة يشهد عمليات تطوير واسعة، حيث تم إزالة العديد من الإشغالات مع التفاهم مع أصحاب المحلات، ومنحهم موافقات محددة لوضع البضائع من بداية العمود وحتى نهاية الطريق، مع تخصيص ممشى للمشاة لضمان انسيابية الحركة داخل السوق.

وأضاف "كمال" خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أمس الاثنين، أنه فخور بـ 3 إنجازات رئيسية منذ توليه منصبه؛ أولها تحسين شبكات المياه، حيث أُنفق نحو 600 مليون جنيه على تطوير شبكات ومحطات المياه بمدينة أسوان، مؤكدًا أن المياه تصل إلى جميع المواطنين بدون أي مشاكل، حتى الدور السادس بدون الحاجة للمواتير.

وتابع أن الإنجاز الثاني هو تطوير طريق السادات، وهو المدخل الرئيسي من مطار أسوان إلى المدينة، بطول حوالي 6 كيلومترات وزيادة عرض الطريق لاستيعاب حركة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للأتوبيسات وإضاءة جديدة بالكامل، لافتًا إلى أن أعمال التطوير قد تكتمل بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

واستكمل أن ثالث الأمور الهامة هي مكافحة الإشغالات في المدينة، مؤكدًا أن أسوان كانت تعاني من كثرة الإشغالات، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في السوق السياحي وأن المحافظة تتمنى الوصول إلى صفر إشغالات رغم صعوبة تحقيق ذلك بالكامل.