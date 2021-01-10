الرئيس الجزائري: أخضع لعملية جراحية بسيطة في ألمانيا

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلمة مقتضبة بالقاعة الشرفية للمطار خلال مغادرته إلى ألمانيا، قائلًا إن عودته إلى ألمانيا كانت مبرمجة، لاستكمال علاجه من تداعيات فيروس كورونا.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، أوضح تبون أنه سيستكمل بروتوكول العلاج الخاص به، وقد يخضع لعملية جراحية بسيطة، متمنيا أن تكون مدة الغياب قصيرة.



وأكد الرئيس الجزائري أنه سيكون في متابعة يومية مع المسؤولين، متوجهًا بالشكر للمسؤولين ومؤسسات الدولة، وبالأخص الجيش الوطني الشعبي، في مساعدة المواطنين وإرساء الطمأنينة بالوطن.



وعاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى ألمانيا اليوم الأحد، لاستكمال العلاج؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا في وقت سابق.



وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن «حالة تبون غير مستعجلة وتم تأجيلها نظرًا لالتزامات الرئيس».



وكان من المفترض أن يخضع تبون لهذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته، غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته للجزائر لمعالجة بعض الملفات العاجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021.