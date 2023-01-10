أوكرنيا: إصابة 6 مدنيين بسبب القصف الروسي على منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو، اليوم الثلاثاء، أن القصف الروسي على المنطقة تسبب في إصابة ستة مدنيين خلال الساعات الماضية.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كيريلينكو قوله: "خلال الساعات الماضية، تسبب القصف الروسي في إصابة ستة مدنيين في منطقة دونيتسك، أربعة في باخموت واثنان في كوراخيفكا"، مشيراً إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

كما أفادت يوكرينفورم، أثناء قصف كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، أمس، استهدف صاروخ روسي سيارة مدنية، مما أسفر عن مقتل شخصين.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.