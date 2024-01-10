أكسيوس: كبير مستشاري بايدن بحث بالدوحة إطلاق سراح المحتجزين في غزة

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، بحث مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوترات الإقليمية وجهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأضاف الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة - لم يسمها -، أن ماكجورك التقى في الدوحة، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري وبحث معه التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن البيت الأبيض والحكومة القطرية لم يعلنا اللقاء، ولم يصدرا بياناً بشأنه، كما لم يرد أي تعليق فوري من الجانبين بشأن ما أورده الموقع الأمريكي.

وتأتي زيارة ماكجورك إلى الدوحة تزامنا مع جولة في المنطقة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث تطورات حرب غزة، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أكد الأخير "الرفض التام" لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".